Важное 19 ноября 2023, 11:57 Угрозу обвала экономики в России предотвратили — Песков Кремль: экономика России пришла к росту после угрозы обвала в 2022 году Vladimir Baranov/Globallook Press

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В 2022 году, после введения санкций, существовала угроза обвала экономики в России. Но ее удалось предотвратить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить», — заявил официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций, который не выдержала бы ни одна страна. Стабилизовать ситуацию и даже выйти на траекторию роста удалось благодаря мудрым решениям руководства России и титанической работе кабмина. Потенциал экономики страны позволит справляться с любыми ударами, подчеркнул пресс-секретарь.

Вопреки прогнозам Запада не произошло никакой катастрофы в экономическом плане. Россия сумела в короткие сроки адаптировать свои производственные и логистические системы, чтобы противостоять западным санкциям. Западные страны «мучаются» из-за того, что их ограничения не ударили по РФ так, как предполагалось. Они продолжат искать варианты давления. Но Россия через 10 лет будет только сильнее, мудрее и богаче.