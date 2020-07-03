Уголовное дело возбудили после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки

Полицейские задержали бизнесмена и высокопоставленного чиновника из Министерства образования и науки России. Их подозревают в хищении у ведомства 40 миллионов рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова процитировал официальный сайт ведомства.

По информации следствия, в 2016 году предпринимательница получила бюджетные средства, на которые заключила несколько договоров с ИП. Они должны были выполнить работу для Минобрнауки страны. При этом она не планировала в полном объеме исполнять обязательства, которые на себя взяла.

После этого заказчику предоставили отчетность о проделанной работе, которая заведомо не соответствовала условиям заключенного ранее договора.

Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей Ирина Волк.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уже провели более 30 обысков у фигурантов дела — они осмотрели их рабочие места и дома.

Сейчас оба фигуранта задержаны. Правоохранители пока не называют их имена.