Уголовное дело возбудили после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова процитировал официальный сайт ведомства.
По информации следствия, в 2016 году предпринимательница получила бюджетные средства, на которые заключила несколько договоров с ИП. Они должны были выполнить работу для Минобрнауки страны. При этом она не планировала в полном объеме исполнять обязательства, которые на себя взяла.
После этого заказчику предоставили отчетность о проделанной работе, которая заведомо не соответствовала условиям заключенного ранее договора.
Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублейИрина Волк.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уже провели более 30 обысков у фигурантов дела — они осмотрели их рабочие места и дома.
Сейчас оба фигуранта задержаны. Правоохранители пока не называют их имена.