Углеродный налог в ЕС посчитали серьезной угрозой для России

Евросоюз планирует ввести углеродный налог, который назвали в России серьезной угрозой. Решение ЕС может ударить сразу по нескольким отраслям, так как Европа является ключевой точкой отечественного экспорта.

Для России введение углеродного налога может оказаться болезненным, так как ЕС — главный торговый партнер. Кроме того, Россия стоит в начале списка стран по объему выбросов CO2 на каждый доллар ВВП, пишет газета «Известия». После введения пошлин в России могут понести ущерб несколько отраслей.

«Со сложностями от введения налога могут столкнуться металлургическая промышленность, топливно-энергетический комплекс, отдельные сегменты химической промышленности. В качестве позитивного момента можно отметить, что будут отрасли, которые практически не ощутят введения углеродного налога», — отметила профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Маликова.

Она добавила, что налог не скажется на высокотехнологических отраслях, производстве программных продуктов и сфере услуг. В свою очередь, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн отметил, что точную сумму ущерба можно будет назвать только спустя несколько лет.

«Помимо выплаты самого налога, российским компаниям наверняка придется нести издержки на модернизацию оборудования, делая производство более чистым. Плюс стоит учитывать возможную потерю доли европейского рынка в пользу более высокотехнологичных и экологичных производителей», — пояснил он.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что углеродный налог является серьезной угрозой для России. По его словам, стране необходимо выработать меры внутреннего и внешнего реагирования, которые будут приняты в случае введения налога.