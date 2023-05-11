11 мая 2023, 00:52
Ученый Журавель высказался о льготной ипотеке в Арктической зоне
Ученый Журавель назвал введение льготной ипотеки в Арктической зоне хорошим решением
Льготная ипотека в Арктической зоне поможет привлечь туда новых жителей. Таким мнением поделился руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист назвал ситуацию с демографией в Арктическом регионе сложной. Причина этого заключается в сложных условиях жизни, проблемах с работой и медицинским обслуживанием.
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«Льготная ипотека будет положительным толчком для улучшения жилищных условий местных жителей. Пока же продолжается отток из этих регионов», — отметил Журавель.
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