Деньги 11 мая 2023, 00:52 Ученый Журавель высказался о льготной ипотеке в Арктической зоне Ученый Журавель назвал введение льготной ипотеки в Арктической зоне хорошим решением

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Льготная ипотека в Арктической зоне поможет привлечь туда новых жителей. Таким мнением поделился руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист назвал ситуацию с демографией в Арктическом регионе сложной. Причина этого заключается в сложных условиях жизни, проблемах с работой и медицинским обслуживанием.

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«Льготная ипотека будет положительным толчком для улучшения жилищных условий местных жителей. Пока же продолжается отток из этих регионов», — отметил Журавель.