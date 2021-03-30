Ученый назвал самые бесполезные траты россиян

Заведующий Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов назвал вредные привычки, которые мешают экономить деньги. Об этом сообщил NEWS.ru.

В первую очередь он назвал спонтанные покупки, на которые уходит приличная часть дохода.

«Недаром же выкладка в магазинах у касс наполнена разного рода белибердой: начиная от жвачки, до всяких конфеток и сувенирчиков», — пояснил он.

Также Смирнов отметил покупки в кредит, если вещь не является жизненно необходимой.

«Если тот же самый iPhone или какой-нибудь гаджет, без которого вы жили до сегодняшнего дня, — это совершенно неразумные траты в кредит», — отметил эксперт.