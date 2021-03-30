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    30 марта 2021, 15:15

    Ученый назвал самые бесполезные траты россиян

    Дарья Морозова

    Заведующий Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов назвал вредные привычки, которые мешают экономить деньги. Об этом сообщил NEWS.ru.

    В первую очередь он назвал спонтанные покупки, на которые уходит приличная часть дохода.

    «Недаром же выкладка в магазинах у касс наполнена разного рода белибердой: начиная от жвачки, до всяких конфеток и сувенирчиков», — пояснил он.

    Также Смирнов отметил покупки в кредит, если вещь не является жизненно необходимой.

    «Если тот же самый iPhone или какой-нибудь гаджет, без которого вы жили до сегодняшнего дня, — это совершенно неразумные траты в кредит», — отметил эксперт.