Ученые предположили, что цены в России могут вырасти перед Новым годом

Цены на некоторые товары к Новому году вырастут на 3-7%. Такую динамику спрогнозировали ученые из центра «Синергия», передали «Известия».

Причин для этого несколько, среди них — длящаяся уже второй праздник эпидемия коронавируса и стандартный повышенный спрос перед зимними каникулами. Первыми подорожают продовольственные товары: рыба, мясо, молоко, яйца, сладости, овощи, фрукты и алкоголь. Но может подорожание затронуть и самые популярные подарки — косметику и украшения.

Помимо повышенного спроса, как предположила специалист «Синергии» Галина Чернухина, причинами для роста цен также станет плохая урожайность прошедшего года и проблемы с доставкой, которые тоже были спровоцированы ухудшениями условий из-за пандемии.

Эксперты посоветовали приобретать товары, которые можно хранить продолжительное время, заранее, и напомнили, что магазины частенько идут на разные маркетинговые уловки, чтобы привлечь покупателей более выгодными условиями, которые на самом деле таковыми не являются — например, завышают цены, а потом объявляют о скидках.