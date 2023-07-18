Деньги 18 июля 2023, 16:37 Ученые из Университета Нотр-Дам рассказали, как Франклин делал денежные купюры уникальными Ученые из Университета Нотр-Дам: Франклин использовал нити цвета индиго при создании денег

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Отец-основатель США Бенджамин Франклин являлся создателем бумажных денег, которые почти не поддавались подделке. Ученые из Университета Нотр-Дам провели исследование и выяснили, благодаря какой технологии купюры отличались своей уникальностью, написал «Ридус».

Специалисты проанализировали более чем 600 банкнот, созданных в период с 1709 по 1790 год. Также они сравнили их с фальшивыми деньгами того периода.

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Выяснилось, что Франклин додумался добавлять нити цвета индиго в бумажные деньги ещё в 1739 году. При этом впервые подобную технологию запатентовали лишь спустя 100 лет. Также он использовал черные чернила на основе натурального графита. Фальшивомонетчики использовали для этих целей чернила из обугленных костей или растительных масел.