Учебная литература поможет в обучении детей финансово грамотности

Наиболее эффективный инструмент финансового просвещения для детей — художественная и учебная литература. Совет дала автор детской литературы Ирина Лисова, сообщил News.ru.

В книжных магазинах сделаны специальные отделы «Экономика и финансы для детей». На полках представлены приключенческие рассказы и познавательные книги. Однако перед прочтением такой литературы несовершеннолетнего нужно научить основам арифметики.

«Ребенку важно объяснить простыми словами, что такое обмен товарами, и для чего были придуманы деньги. Самое важное при этом, конечно, чтобы ребенок умел считать, иначе ему будет трудно понять все это. А вот с ребенком, который уже знаком с арифметикой, разговор о финансовой грамотности пройдет проще», — сказала Лисова.

Во времена общества потребления важно научить ребенка грамотно распоряжаться деньгами. А то он с раннего детства видит множество товаров в магазинах игрушек и хочет купить все.

В воспитании финансовой грамотности помогут и разговоры с родителями. Кроме того, писательница посоветовала предложить ребенку помогать по дому за небольшое вознаграждение. Так он поймет ценность заработанных денег.