Деньги 10 июля 2023, 16:44 Участники рынка не договорились о новых правилах поставок газа в России «Коммерсант»: правительство перенесло ввод новых правил поставок газа в России на 2024 год РИА «Новости»

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Правительство перенесло ввод новых правил поставок газа в России с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024-го, поскольку участники рынка не смогли разрешить многочисленные противоречия. Об этом сообщил «Коммерсант».

Главные разногласия связаны с расходами поставщиков на резервирование мощностей для компенсации неравномерного отбора газа потребителями. В первую очередь такие траты ложатся на «Газпром».

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Минэнерго выступило за ужесточение условий неравномерности отбора газа в течение месяца. По предложению министерства, минимальный объем поставки в сутки не может быть более чем на 20% ниже среднесуточной нормы. Количество также не должно превышать эту норму более чем на 10%.

Сейчас такая гибкость бесплатна для потребителей, но приводит к дополнительным расходам поставщиков. В перечне разногласий «Газпром» предложил сузить коридор до 5%. «Новатэк» выступил за отказ от коридора, призвав к поставкам исключительно в рамках среднесуточной нормы. «Совет производителей энергии», объединяющий генерирующие компании, наоборот, предложил расширить минимальные отклонения.

Участники рынка не договорились и о вводе принципа take-or-pay («бери или плати»), по которому покупатель оплачивает договорный объем поставки газа, даже если не выбрал его полностью. Также не удалось прийти к согласию по штрафным коэффициентам за перерасход газа.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила повысить цены на газ на 8% для всех потребителей, в том числе для населения. Индексацию хотят провести 1 июля 2024 года.