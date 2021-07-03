Участники ОПЕК+ не договорились о продлении сделки из-за позиции ОАЭ

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее государства не смогли договориться об увеличении добычи с августа и о продлении сделки после апреля 2022 года. Против, по данным Reuters, выступили ОАЭ.

Остальные готовы поддержать соглашение до конца 2022 года. В пятницу, 2 июля, на министерских переговорах ОПЕК+ обсуждались условия увеличения нефтедобычи во втором полугодии 2021 года.

Ранее ОАЭ заблокировали рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ о плавном росте производства нефти. Страна хочет нарастить добычу до 3,8 миллиона баррелей в сутки вместо 3,2 миллиона.

Если этот вопрос решить не удастся, в ОАЭ выразили готовность оставить добычу с августа на текущем уровне,.

Переговоры продолжатся в понедельник 5 июля, сообщили в секретариате ОПЕК. Источники «Коммерсанта» считают, что, скорее всего, с учетом ожиданий повышения спроса на нефть участники утвердят увеличение производства на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до конца года.