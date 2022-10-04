Участникам СВО разрешили выплачивать ипотеку во время кредитных каникул | 360°

Деньги 04 октября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Участникам СВО разрешили выплачивать ипотеку во время кредитных каникул Замглавы Минтруда Баталина: участники СВО могут прерывать действие кредитных каникул РИА «Новости»

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Военнослужащие, задействованные в зоне проведения спецоперации, могут вносить посильные платежи по ипотеке во время кредитных каникул, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. По ее словам, сделать это можно в любое время, сообщило РИА «Новости».

Замминистра пояснила, что действие кредитных каникул можно приостановить, уведомив об этом банк.

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«Можно не перерывать кредитные каникулы, но одновременно вносить посильные платежи, и это позволит снизить размер основного долга», — рассказала Баталина. Она добавила, что в будущем это позволит сэкономить деньги для уплаты процентов по кредитам.

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Срочников, окончивших службу осенью, отправят домой и не будут задействовать в зоне спецоперации, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, новые призывники отправятся на службу в подразделения, не участвующие в СВО.

Министр обороны добавил, что новобранцев отправят в зону боевых действий вместе с уже задействованными бойцами. Шойгу объяснил, что до этого момента военные пройдут подготовку и боевое слаживание.

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