Деньги 05 февраля 2024, 10:25 Участникам СВО разрешат оформлять Дальневосточную и Арктическую ипотеку Путин поручил распространить Дальневосточную ипотеку на участников СВО РИА «Новости»

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Условия участия в Дальневосточной и Арктической ипотеке изменят. Программу распространят на участников спецоперации и их семьи, а учителям и медикам отменят условие по стажу. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, документ опубликовали на сайте Кремля.

Правительству предстоит до 1 марта внести изменения в программу «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Владимир Путин поручил отменить требование к педагогам и медработникам о наличии трудового стажа по специальности.

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В программе смогут принять участие военнослужащие — бойцы специальной военной операции, в том числе бывшие, и родственники погибших солдат. На них не распространятся условия, касавшиеся семейного положения и возраста. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам декабрьской поездки в Архангельскую область.

В России продлят программу семейной ипотеки, объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Центробанк жаловался на перегрев ипотечного рынка и предлагал изменить подход к льготным программам жилищного кредитования.