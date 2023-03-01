01 марта 2023, 18:24
Участникам СВО оформили кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей
ЦБ: российские банки дали отсрочку участникам СВО по кредитам на 67,5 млрд рублей
Российские банки с конца сентября 2022 года по 31 января 2023 года предоставили участникам спецоперации и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
«Банки оформили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей, в январе эта сумма составила 3,9 миллиарда по 6,8 тысячи кредитов», — уточнили в регуляторе.
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Сбербанк планирует ввести отмену на комиссию за переводы для участников спецоперации. Как отметили в пресс-службе кредитной организации, дополнительная отмена комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО может начать действовать в первом квартале 2023 года.
Банк предоставил участникам СВО и другие меры поддержки. Военнослужащие могут оформить карту прямо на территории призывного пункта.
Минобороны выступило с инициативой снизить число банков, имеющих право на перечисление заработной платы российским военнослужащим. Такая мера необходима для снижения риска попадания персональных данных в руки третьих лиц, отметили в ведомстве.
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