Деньги 01 марта 2023, 18:24 Участникам СВО оформили кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей ЦБ: российские банки дали отсрочку участникам СВО по кредитам на 67,5 млрд рублей РИА «Новости»

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Российские банки с конца сентября 2022 года по 31 января 2023 года предоставили участникам спецоперации и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Банки оформили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей, в январе эта сумма составила 3,9 миллиарда по 6,8 тысячи кредитов», — уточнили в регуляторе.

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Сбербанк планирует ввести отмену на комиссию за переводы для участников спецоперации. Как отметили в пресс-службе кредитной организации, дополнительная отмена комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО может начать действовать в первом квартале 2023 года.

Банк предоставил участникам СВО и другие меры поддержки. Военнослужащие могут оформить карту прямо на территории призывного пункта.

Минобороны выступило с инициативой снизить число банков, имеющих право на перечисление заработной платы российским военнослужащим. Такая мера необходима для снижения риска попадания персональных данных в руки третьих лиц, отметили в ведомстве.