Убийство Сулеймани взвинтило цены на нефть

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Как сообщил ТАСС, эксперты напрямую связывают рост цены на нефть с новостями об убийстве военными США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Сразу после известий о его гибели нефть подорожала более, чем на 4%.

Ранее шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби» объявило о гибели пяти своих членов и «двух гостей». Это произошло в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис: незадолго до того госсекретарь США Майк Помпео обвинил аль-Мухандиса в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Также погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Ответственность за удар взяли на себя США. Тегеран подтвердил гибель своего высокопоставленного военного. Эксперты отмечают небывалую напряженность в регионе и не исключают начала полномасштабных военных действий. Иран пообещал жестко ответить на действия американских военных.