«У нас есть доказательства». Акционеры «Совхоза имени Ленина» надеются отсудить 2 млрд у Грудинина

В четверг, 24 октября, Арбитражный суд Московской области рассмотрит спор миноритарных акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к главе компании Павлу Грудинину. Истцы требуют взыскать с него 2,1 миллиарда рублей. Адвокат акционеров Дмитрий Мальбин в разговоре с «360» не исключил, что суд может вынести решение в этот же день.

Суд заблокировал принадлежащие Грудинину акции «Совхоза имени Ленина» Подробнее

Спор касается отчуждения двух совхозных земельных участков в 2008 году. Они перешли в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент», совхозу в обмен досталась доля в 48% компании номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Истцы считают, что реальная стоимость земли составляла 1,1 миллиарда рублей. Еще миллиард они требуют в качестве упущенной выгоды за прошедшие годы.

Судебные споры акционеры, владеющие 0,4% акций «Совхоза имени Ленина», начали в ноябре 2018 года.

Арбитражный суд Московской области, а также апелляция отказали истцам. Однако 9 октября 2019 года кассация отменила эти решения, вернув дело на новое рассмотрение.

Мы верим, что наша позиция правильная, она основана на законе. У нас есть доказательства. Более того, уже было принято судебное решение по этим участкам, и суд установил, что эта сделка была неразумная, что об этом было заведомо известно Павлу Грудинину. У нас нет никаких сомнений, что наши требования законны и должны быть удовлетворены. Дмитрий Мальбин адвокат акционеров «Совхоза имени Ленина»

Слушания 24 октября заявлены как предварительные, однако, по словам адвоката, суд в этот же день может заслушать стороны и «выйти на решение». Это будет зависеть, в том числе, от действий представителей Грудинина.