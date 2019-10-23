«У нас есть доказательства». Акционеры «Совхоза имени Ленина» надеются отсудить 2 млрд у Грудинина
Суд заблокировал принадлежащие Грудинину акции «Совхоза имени Ленина»Подробнее
Спор касается отчуждения двух совхозных земельных участков в 2008 году. Они перешли в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент», совхозу в обмен досталась доля в 48% компании номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.
Истцы считают, что реальная стоимость земли составляла 1,1 миллиарда рублей. Еще миллиард они требуют в качестве упущенной выгоды за прошедшие годы.
Судебные споры акционеры, владеющие 0,4% акций «Совхоза имени Ленина», начали в ноябре 2018 года.
Арбитражный суд Московской области, а также апелляция отказали истцам. Однако 9 октября 2019 года кассация отменила эти решения, вернув дело на новое рассмотрение.
Мы верим, что наша позиция правильная, она основана на законе. У нас есть доказательства. Более того, уже было принято судебное решение по этим участкам, и суд установил, что эта сделка была неразумная, что об этом было заведомо известно Павлу Грудинину. У нас нет никаких сомнений, что наши требования законны и должны быть удовлетворены.Дмитрий Мальбинадвокат акционеров «Совхоза имени Ленина»
Слушания 24 октября заявлены как предварительные, однако, по словам адвоката, суд в этот же день может заслушать стороны и «выйти на решение». Это будет зависеть, в том числе, от действий представителей Грудинина.