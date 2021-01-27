У Мосбиржи появились вопросы о торгах сахаром по фиксированным ценам

Московская биржа заинтересовалась расхождением установленных правительством цен на сахар и стоимостью, по которой продукт поступает в розничные сети.

Биржевый холдинг обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разрешить противоречия по поводу цен на сахар, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке.

С начала года производители зафиксировали отпускную цену на сыпучий продукт на уровне 36 рублей за килограмм. Однако Национальная товарная биржа, которая входит в Московскую, торгует сахаром по свободной цене. По итогам 22 января стоимость одного килограмма белого песка составила 39,5 рубля. По этой причине Мосбиржа обратилась в ФАС, чтобы в ведомстве разъяснили, нужно ли разрешить это противоречие и как это сделать. Они не понимают, имеют ли право часть заводов одновременно продавать сахар по фиксированной и по рыночной цене.

В ФАС сказали, что выступают за развитие биржевой торговли.

«Этот инструмент ценообразования повышает прозрачность в формировании цен, противодействует необоснованному их повышению», — отметили в службе.

Сейчас по поручению правительства ведомства предпринимают меры по снижению и пресечению необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. В середине декабря Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленности и торговли и производители заключили соглашение о снижении цен на сахар и договорились, что изготовители будут отпускать товар по 36 рублей за килограмм, а розничные магазины продавать за 46 рублей за один килограмм.