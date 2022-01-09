У богатых россиян захотели забрать более половины сверхприбыли

Россиян, имеющих прибыль больше 10 миллионов рублей, нужно облагать налогом в 25% ставки НДФЛ, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Помимо этого, по его мнению, у богатых граждан нужно забирать до половины сверхприбыли.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 миллионов рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов», — сказал Щапов в беседе с URA.RU.

Он уточнил, что для россиян, которые получают минимальный размер оплаты и труда и меньше, ставку НДФЛ нужно снизить до 5% или до нуля. Щапов указал на то, что пока в стране есть слишком серьезный социальный разлом в доходах населения. Это вызывает раздражение у людей. Предложение повысить налоги для богатых, по его мнению, могут снизить социальную напряженность и сократить разрыв между разными слоями общества.

«Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше», — заявил депутат.

В качестве примера он привел Западную Европу, где ставки налогов доходят и до 60%.