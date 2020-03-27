    27 марта 2020, 05:11

    Тысячи многоквартирных домов в России оказались самостроем

    Кирилл Фролов

    Тысячи многоквартирных домов построены в России незаконно. В 90% случаев их возводят на землях, предназначенных для частного строительства, рассказали «Известиям» во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП), который ведет реестр таких строений. После составления реестра власти решат, что с ними делать.
    Тысячи многоквартирных домов в России оказались самостроем

    Лидерами по количеству многоэтажного самостроя являются южные регионы — Краснодарский край, Крым и Дагестан, уточнили в организации. Так, в прошлом году на Кубани было подано 1,2 тысячи исков о сносе самовольных построек. Ежегодно в регионе выявляют около тысячи подобных зданий.

    В реестр, который планируют подготовить к осени, помимо многоквартирных домов попадают и проблемные коттеджные поселки. По предварительным данным, всего незаконных многоэтажек и поселков в стране более 10 тысяч. В дальнейшем власти могут легализовать те из них, которые безопасны для проживания.

    Как правило, многоэтажки, построенные на деревенской земле, имеют собственные скважины и отопительные системы. Однако за услуги ЖКХ жильцы вынуждены платить по более высоким тарифам.