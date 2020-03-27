Тысячи многоквартирных домов в России оказались самостроем

Лидерами по количеству многоэтажного самостроя являются южные регионы — Краснодарский край, Крым и Дагестан, уточнили в организации. Так, в прошлом году на Кубани было подано 1,2 тысячи исков о сносе самовольных построек. Ежегодно в регионе выявляют около тысячи подобных зданий.

В реестр, который планируют подготовить к осени, помимо многоквартирных домов попадают и проблемные коттеджные поселки. По предварительным данным, всего незаконных многоэтажек и поселков в стране более 10 тысяч. В дальнейшем власти могут легализовать те из них, которые безопасны для проживания.

Как правило, многоэтажки, построенные на деревенской земле, имеют собственные скважины и отопительные системы. Однако за услуги ЖКХ жильцы вынуждены платить по более высоким тарифам.