Деньги 26 апреля 2023, 07:41 Турция ввела 130% пошлину на ввоз зерна Турция введет с 1 мая пошлину в размере 130% на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил введение пошлины в размере 130% на ввоз в страну импортной пшеницы, кукурузы и ячменя. Она начнет действовать с 1 мая. Официальный документ опубликовали в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Он принял такое решение для поддержки отечественных производителей перед новым сельскохозяйственным сезоном. Пошлину 130% на ввоз зерна ввели для всех стран, до этого таможенный сбор составлял 0%. Исключение сделают только для Боснии и Герцеговины, которой разрешат не платить, и Сингапура — для него президент утвердил особую ставку в размере 16,2%.

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Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил «Интерфаксу», что эта мера не коснется поставок для турецких компаний-переработчиков. Они закупали зерно, чтобы делать из него муку, макароны и кондитерские изделия, а потом экспортировать. Кроме того, пошлину смогут отменить с 1 июля, когда начнется новый сельскохозяйственный сезон. Турция, по его словам, стала крупнейшим импортером российского зерна — с июля прошлого года она закупила 10 миллионов тонн продукции.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил, что несмотря на обеспокоенность некоторых стран, Турция продолжит сотрудничать с Россией.