Турция увеличила экспорт товаров в Россию почти в полтора раза в июне

Турция увеличила экспорт товаров в Россию на фоне антироссийских санкций, сообщил РБК. Республика уже обошла по этому показателю Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию и США. Аналитики заявили, что страна может занять четвертое место в списке поставщиков.

По информации Турецкого института статистики, в июне экспорт товаров в Россию показал увеличение на 46% по сравнению с прошлогодним июнем. На 52% выросли показатели в сравнении с майскими данными. Республика заработала рекордные 791,4 миллиона долларов. Таких денег там не видели с начала 2010 года.

Эксперты подчеркнули, что резкий рост обусловлен введением санкций — поставки из недружественных стран значительно сократились. Благодаря этому Турция может выйти на четверное место в перечне экспортеров РФ.

Переориентировались и подмосковные предприниматели. Теперь они нацелены на поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.