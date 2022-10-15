Турция предсказала крах доллара из-за санкций против России | 360°

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Турция предсказала крах доллара из-за санкций против России

Sabah: антироссийские санкции снизили роль доллара в мировой экономике

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Санкции против России негативно сказались на долларовой системе. Этому также способствовали действия президента России Владимира Путина, написало турецкое издание Sabah.

По мнению турецких журналистов, позиции американской валюты падают, к тому ее выбили из колеи европейский кризис в энергетике.

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В качестве доказательства автор статьи указал на тот факт, что многие страны мира уже отказались от доллара и начали увеличивать запасы золота. А в рамках торговых отношений стали чаще рассчитываться своими национальными валютами. Получается, что доллар перестал быть главным инструментом доминирования США и мировым средством обмена.

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Также указывается, что экономическая система, основанная на американской валюте, стала слишком узкой для всего мира и «срок годности доллара подходит к концу».

Антироссийские санкции повлияли на резкое подорожание нефтяных танкеров, писало ИА Nation News со ссылкой на Bloomberg. Речь идет о танкерах, способных проходить в ледяных водах, типа Aframax.

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