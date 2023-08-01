Деньги 01 августа 2023, 06:37 Турция резко сократила закупки у России РБК: импорт товаров Турции в России в июне сократился до допандемийного уровня 2021 года РИА «Новости»

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Китай обошел Россию в списке крупнейших поставщиков товаров в Турцию. В июне объем импорта опустился до значений октября 2021 года, сообщил РБК.

Турецкий институт статистики (TurkStat) объявил, что объем закупок в России по итогам первого летнего месяца 2023 года составил 2,91 миллиарда долларов. С октября 2021 года это минимальный показатель. По сравнению с маем сумма сократилась на 36%, с 4,57 миллиарда долларов, с июнем 2022 года — на 43%, с 5,1 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия Турция ввезла российские товары стоимостью на 10,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, а именно 24,7 миллиарда долларов.

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Больше 60% импорта приходились на энергоносители. В июне их объем в денежном выражении сократили на 20% по сравнению с маем, до 1,76 миллиарда долларов.

Если по итогам 2022 года Россию признали крупнейшим поставщиком товаров в Турцию, то результаты июня лишили ее этого места. Теперь главным импортером стал Китай. Сокращение закупок, по данным агентства, коснулось не только России. В июне Турция в целом уменьшила совокупный импорт на 17,5%, на 5,5 миллиарда долларов.