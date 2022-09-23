Эрдоган пообещал создать аналог карт «Мир»: Турция уходит от санкций | 360°

Деньги 23 сентября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада Политолог Змиев: быстро создать турецкий аналог системы «Мир» проблематично Freepik.com

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Турция решила создать свою альтернативу «Миру». Разработка оригинального продукта займет слишком много времени, а вот кальку с российской платежной системы смогут сделать достаточно быстро. Однако туристам из России пока лучше все-таки возить с собой наличные деньги.

Турция ищет замену для «Мира»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября поручил членам правительства совместно с российскими специалистами разработать альтернативу российской платежной системе «Мир». Ранее стало известно, что два турецких банка — Is Bankasi и DenizBank — прекратили обслуживать карты россиян из-за западных санкций.

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Полностью рвать отношения с Москвой туркам не выгодно, особенно в канун новогодних праздников: Турцию посещают порядка пяти-семи миллионов жителей России. Кроме того, у Эрдогана идет предвыборный год и разочаровывать избирателей дырой в бюджете из-за провала туристического бизнеса нет никаких резонов.

Несколько дней назад банки Казахстана и Вьетнама тоже неожиданно перестали принимать «Мир». Специалисты уверены, что это произошло из-за давления Запада: российская система единственная, по которой идет отказ. Клиентов Visa, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay обслуживают без вопросов.

Freepik.com

Скопировать «Мир» будет сложно

Политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев в разговоре с «360» оценил шансы на скорую разработку турецкого аналога «Мира». Сделать это в ограниченные сроки будет довольно проблематично, так как платежная система — сложный IT-продукт, имеющий определенные юридические и финансовые аспекты, а также аспекты доверия.

«С учетом нынешней международной ситуации этот вопрос нужно решить быстро. Поэтому, скорее всего, либо просто создадут копию, либо какой-то квази-продукт на основании карты „Мир“, но под другим названием. Или как минимум появится турецкий аналог, который по факту будет работать с российской платежной системой», — предположил Змиев.

По его словам, последний вариант самый оптимальный, реальный и быстрый. С точки зрения других стран, которые накладывают санкции на Россию, они будут видеть только турецкий платежный шлюз — payment gateway. Этот сервис в минимальные сроки проверяет и связывает покупателя, платежную систему и банк, выпустивший карту.

Freepik.com

Россиянам придется перейти на наличные

Змиев отметил, что вариант с новой картой вполне рабочий. Система «Мир» хорошо себя зарекомендовала, единственный вопрос — надежность шлюза и его прозрачность для контрагентов. Однако, если выберут именно этот вариант, держателям отечественных карт придется заводить еще одну — турецкую.

«Скорее всего, попросят выпустить вторую карту этой новой платежной системы. При этом владелец сможет легко переводить средства с „Мира“ на его аналог внутри Турции — так, чтобы это было не видно другим странам. Пока же у россиян один способ расплачиваться в Турции — наличными деньгами», — добавил эксперт.

Даже если сегодня карту какого-либо российского банка принимают за рубежом, завтра, когда человек уедет за границу, может оказаться, что эта кредитная организация попала под санкции. Соответственно, платежи проходить не будут, и остается только вариант с наличными, уточнил Змиев. Лимит вывоза — 10 тысяч долларов, для личных нужд этого достаточно.

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