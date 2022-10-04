Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года | 360°

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Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года

Bloomberg: Турция попросила Россию об отсрочке платежа за газ до 2024 года

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Турецкие власти попросили у России отсрочку при оплате поставок природного газа до 2024 года. Однако неизвестно, увенчаются ли эти переговоры успехом, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года», — сообщили СМИ.

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Турция зависит от импорта энергоресурсов, это давит на национальную валюту и влияет на наполняемость бюджета. С начала 2022 года турецкая лира обесценилась на 28% по отношению к доллару. Одновременно с этим в августе вырос дефицит торгового баланса. Он увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,2 миллиарда долларов.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал получить 25% скидки на российский газ. Позднее стороны подписали соглашение, что Турция будет оплачивать в рублях 25% поставляемого топлива.

США пытаются ослабить влияние России, пытаясь вытеснить с энергетического рынка. Вашингтон является инициатором большинства антироссийских санкций, однако ему не удается ослабить экономику РФ. Санкционная политика привела только к росту цен на энергоресурсы, что еще больше наполняет бюджет РФ.

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