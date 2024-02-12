Деньги 12 февраля 2024, 10:53 Турция и Россия обсудили альтернативы SWIFT РИА «Новости»: Турция и РФ обсудили альтернативы SWIFT, но без конкретики РИА «Новости»

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Банковские ведомства России и Турции обсудили создание альтернативы SWIFT, но пока не предлагали конкретных решений. Об этом сообщил РИА «Новости» анонимный источник в турецком банковском секторе.

«Альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного», — сказал он.

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В начале февраля появилась информация, что некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования для физических лиц. Причиной стал указ президента США Джо Байдена о расширении оснований для принятия санкций. По этому документу от финансовой системы могут отключить банки, замеченные «в содействии России в обходе санкций».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об этой проблеме. Он связал трудности с неприкрытым и агрессивным давлением со стороны США, указал RT.

Россия и Турция обсуждали создание совместного банка, чтобы решить проблемы с переводами. По словам источника в турецком банковском секторе, эту тему поднимали и ранее.