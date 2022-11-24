Деньги 24 ноября 2022, 16:45 Туристы помогли ресторанам Петербурга выжить в кризисный период

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Заведения общественного питания столкнулись с тяжелыми временами. Пандемия, падение уровня доходов населения — все это отразилось на работе заведений. «Невские новости» рассказали, что помогает выживать кафе и ресторанам.

Руководитель направления «Потребительский рынок» Светлана Силенина отметила, что ранее оборот общепита в новогодние праздники мог составить 30–50% годовой выручки. Однако в этом году заведениям не стоит рассчитывать на привычно высокие доходы, так как многие компании начали отказываться от проведения корпоративов.

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По данным INFOLine и платформы «Чек Индекс» кафе и рестораны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выживают сейчас за счет туристов.

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«Аналитики отмечают, на средний размер ноябрьских расходов петербуржцев в общепите повлияли больше траты гостей, которые посещали северную столицу в начале ноября, на длинных выходных», — отметили сотрудники «Чек Индекса».