Деньги 12 июня 2023, 04:37 Туристам рассказали, как сдать билет на поезд Юрист Кудерко: вернуть электронный билет можно только через личный аккаунт пассажира РИА «Новости»

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Юрист Едена Кудерко рассказала, как вернуть билеты на поезд и сколько денег за них получить. Электронный билет можно сдать только через личный аккаунт пассажира, написало агентство «Прайм».

В этом случае покупатель действует от имени всех пассажиров, на которых он оформил билеты. Вернуть можно как весь заказ, так и его часть. Исключением будут спецтарифы — билеты со скидкой по случаю дня рождения.

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При покупке билета «туда-обратно» сначала возвращается обратный билет, а потом из места отправления. При покупке электронного билета в один конец возврат производится только в кассе и на основании письменного заявления.

Возврат денег производится за вычетом 20% стоимости билета в направлении «обратно». Не получится сдать билет после отправления поезда, если была произведена электронная регистрация.

Полный размер стоимости билета возвращается, если о возврате заявлено за восемь часов до отправления. Только 50% вернут, если билет сдавать менее чем за восемь часов, но не позднее чем за два часа до отправления. То же правило действует при опоздании на поезд в течение 12 часов после его отправления.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян посоветовал каждый день мониторить стоимость авиабилетов. На сегодняшний день ценообразование на рынке авиаперевозок не поддается прежним правилам, объяснил специалист.