Россияне стали больше тратить на турецких курортах в 2021 году

Траты россиян на турецких курортах выросли по сравнению с прошлым годом. Однако до допандемийных сумм еще далеко.

Исследование провели крупные российские банки, проанализировав траты своих клиентов на курортах в Турции с 22 июня по 22 июля. Результаты оказались в распоряжении РБК.

По данным ВТБ, с 22 июня зарубежные траты клиентов банка выросли на 36% по сравнению с предыдущим месяцем. Россияне потратили около 2,4 миллиарда рублей.

Расходы клиентов «Русского стандарта» выросли на 71% по сравнению с прошлым годом, но на 45% меньше, чем в допандемийный период.

Объемы покупок увеличились и у клиентов МКБ. Число операций увеличилось более чем в два раза, а объем трат на 30%. Но до расходов 2019 года не дотянули — на 21% меньше.

Клиенты Газпромбанка потратили в этом году в Турции на 185% больше, чем в 2020, но на 19% меньше, чем до пандемии.

Основные траты россиян в Турции — гостиницы, развлечения и рестораны. При этом в 2021 году на это тратили на 21% меньше, чем в 2019. Однако выросли расходы на аренду автомобилей и мотоциклов на 41% по сравнению с допандемийным годом. Это говорит о популярности самостоятельных путешествий по Турции.