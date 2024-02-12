Деньги 12 февраля 2024, 07:05 Турецкие экспортеры обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией Ekonomim: турецкие экспортеры обеспокоились реакцией Запада на торговлю с РФ Pxhere

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Компании из Турции, отправляющие свои товары в Россию, обеспокоены реакцией западных стран на ведение бизнеса со страной, находящейся под санкциями. Об этом написала турецкая газета Ekonomim, ссылаясь на заявление руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казыма Тайчи.

«Многие наши компании торгуют как с Россией, так и с США», — пояснил собеседник издания. Он подчеркнул, что производители боятся потенциальных проблем.

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При этом экспортеры зерновых и других культур намерены в текущем годы увеличить долю своей продукции в России. По данным газеты, ссылающейся на Туркстат, страна отправила на российский рынок в 2023 году товаров на 10,9 миллиарда долларов. Рост объема экспорта по сравнению с 2022 годом составил почти 17%. В 2024 году Россия также вошла в число целевых стран для поставки турецких товаров.

Ранее российский консул Андрей Буравов заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Турцией снизился на 11 миллиардов долларов, до 48,5 миллиарда долларов.