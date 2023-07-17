Деньги 17 июля 2023, 22:29 Турэксперт Барзыкин рассказал, что вернуть деньги за путевку в Крым будет непросто

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Ночью Крымский мост атаковали украинские беспилотники, в связи с чем многие туристы боятся ехать в запланированный отпуск. Вернуть деньги за путевку с учетом того, что сообщение восстановлено, будет непросто. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Так как власти не вводили режим ЧС, а уже утром и автобус,ы и поезда снова могли проехать, то оснований для отмены поездки нет. Поэтому туроператор не виноват, что турист передумал ехать или боится.

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«Для возврата средств лучше проконсультироваться с туроператорами или со средствами размещения, где он бронировал за собой место», — отметил эксперт.

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