Деньги 15 декабря 2022, 03:35 ТЦ смогли сохранить прошлогоднюю выручку перед Новым годом

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Торговые центры смогли сохранить прошлогодний объем выручки, несмотря на то, что количество посетителей сократилось. Такой информацией поделилась руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Об этом сообщило ИА НСН.

Багреева пояснила, что количество посещений составило в среднем от 6 до 25%. Несмотря на это, доходы у 66% торговых центров увеличилось на треть. На них не повлиял даже уход иностранных брендов.

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«Нa текущий момент ситуация существенно не изменилась, выручкa остается нa прежнем уровне, a до концa годa мы ожидаем ее увеличения зa счет сезонного ростa продаж в ноябре — декабре», — пояснила политик.

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