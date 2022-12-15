15 декабря 2022, 03:35
ТЦ смогли сохранить прошлогоднюю выручку перед Новым годом
Торговые центры смогли сохранить прошлогодний объем выручки, несмотря на то, что количество посетителей сократилось. Такой информацией поделилась руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Об этом сообщило ИА НСН.
Багреева пояснила, что количество посещений составило в среднем от 6 до 25%. Несмотря на это, доходы у 66% торговых центров увеличилось на треть. На них не повлиял даже уход иностранных брендов.
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«Нa текущий момент ситуация существенно не изменилась, выручкa остается нa прежнем уровне, a до концa годa мы ожидаем ее увеличения зa счет сезонного ростa продаж в ноябре — декабре», — пояснила политик.
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Торговля
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