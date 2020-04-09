Цветочный бизнес в России пришел в упадок из-за коронавируса
Рынок цветов находится в серьезном упадке — рассказал основатель федеральной сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
По его словам, «в основном идет торговля цветочными остатками, предоставленными российскими производителями и дальними регионами, которые еще не так сильно затронуты системой самоизоляции».
«Но в целом поставки цветочной продукции, которая сейчас поступает в нашу страну, сократились на 90%», — рассказал Утенков.