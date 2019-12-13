ЦСКА перейдет под госконтроль. 75% акций клуба передадут ВЭБ

Новым владельцем футбольного клуба ЦСКА станет ВЭБ. Долг ПФК перед госкорпорацией конвертировали в три четверти акций.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ВЭБ Игоря Шувалова, это временная мера. По словам Шувалова, в будущем для ЦСКА найдут новых инвесторов. Передача акций клуба новым владельцам — это способ погашения долга после строительства стадиона.

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ВЭБ выдал средства на строительство стадиона ЦСКА в Москве в 2012 году. Общая стоимость инвестиций изначально оценили в 350 миллионов долларов. В 2016 году ВЭБ сообщил, что вложил в строительство 240 миллионов долларов.

В этом же году стадион открыли как «Арену ЦСКА», однако в 2017-м госкорпорация и ЦСКА подписали соглашение о переименовании спортивного объекта в «ВЭБ Арену». Стадион заложили по кредиту, который выдала госкорпорация.

Основным владельцем ЦСКА был президент ПФК Евгений Гинер. В последнее время в СМИ появлялась информация, что в клуб привлекают дополнительных инвесторов, чтобы можно было конкурировать в плане финансов с другими российскими футбольными клубами.