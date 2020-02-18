Цифровые проекты ФНС помогут реализовать нацпроекты

Федеральная налоговая служба реализует сразу несколько цифровых проектов. Речь идет о системе, которая сама следит за возмещением НДС, онлайн-кассах, налоговом режиме для самозанятых и реестрах ЗАГС и Малых и средних предприятий. Все они помогут реализовать нацпроекты.

Подробнее об этом рассказал глава Налоговой службы Даниил Егоров на встрече с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым.

Особое внимание руководитель ФНС обратил на реестр ЗАГС. Там фиксируются все важные события в жизни граждан. На основе этой базы появится Единый реестр населения, где будут собираться самая полная информации о гражданах от 12 ведомств: МВД, ФНС, ЗАГС, Пенсионный фонд, Роструд и других.

До конца года оцифруют 540 миллионов документов из бумажных архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года. После этого Единый реестр начнут запускать в эксплуатацию.

«Такие цифровые данные позволят расширить возможности для анализа и принятия экономических решений, в том числе при реализации национальных проектов. Это важно для управления экономическими процессами, развития городской экономики, малого и среднего бизнеса, потому что мы видим, как живет семья, а не отдельный человек», — заявил Игорь Шувалов.

Также Даниил Егоров рассказал главе «ВЭБ.РФ» о налоговом режиме для самозанятых. С этого года он начал действовать в 23 регионах страны. По словам главы ФНС, когда разрабатывались правила этого налогового режима, то сначала ведомство опросило будущих пользователей. Именно их пожелания и легли в основу. В частности, получить статус самозанятого и встать на учет в налоговую инспекцию можно при помощи мобильного приложения. Там же можно платить налоги и формировать чеки для клиентов.

Благодаря открытому интерфейсу приложения партнеры еще более упростили его для пользователей.

«Таксист регистрируется в программе „Таксометр“, в которой отмечает начало и окончание поездки. Далее система Яндекса, объединенная с платформой ФНС России, автоматически рассчитывает комиссию, налог. То есть самому таксисту даже не нужно об этом задумываться», — пояснил Даниил Егоров.

Глава ФНС отметил, что цифровые сервисы ФНС продолжают развиваться. Ведомство делает все, чтобы уплата налогов проходила для всех с минимальными издержками.