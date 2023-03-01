Деньги 01 марта 2023, 12:35 Цифровые камеры, розетки и антенны. ЕС внес в новый пакет санкций товары почти на 12 млрд евро РБК перечислил товары, которые попали в 10-й пакет санкций Евросоюза РИА «Новости»

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Евросоюз утвердил 10-й пакет санкций и запретил экспорт в Россию товаров почти на 12 миллиардов евро. Среди них — более 200 наименований промышленных товаров и технологий, сообщил РБК.

Российские предприятия не смогут получать из Европы напрямую шестерни и зубчатые колеса, разного рода металлоконструкции, в том числе секции мостов и стальные двери, автопогрузчики с вилочным захватом, прессы и станки для обработки металла, свинцовые электроакумуляторы, поршневые двигатели внутреннего сгорания, цифровые камеры, антенны, штепселя и розетки, электрические переключатели и другие товары. По мнению авторов ограничений, эта продукция могла улучшить промышленный потенциал страны.

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В санкционный список включили более 200 таможенных кодов. Еврокомиссия объявила, что 10-м пакетом ограничила поставку товаров, которые в 2021 году продали на 11,4 миллиарда евро. По данным за тот же срок, из-за предыдущих девяти пакетов санкций европейские производители недополучили 32,5 миллиарда евро.

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Поставщики сократили продажу этих товаров в Россию еще до введения официальных санкций из-за имиджевых рисков, других ограничений (например, на работу банков) и в ожидании запрета. Агентство Moody’s подсчитало, что Китай заменил России 20% импорта из Евросоюза, а 15% предприятий признались в опросе Институту Гайдара, что продолжили получать запрещенные товары.

Очередной пакет санкций ввели 25 февраля. МИД России предупредил, что Евросоюз ударил по собственной экономике и скоро убедится в неэффективности ограничений.