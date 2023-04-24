Деньги 24 апреля 2023, 13:43 Цифровой рубль запустят в обращение до конца 2023 года Глава Минфина Силуанов: Центробанк запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года Unsplash

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Россияне до конца года смогут начать пользоваться цифровым рублем. Министр финансов Антон Силуанов объявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», что Центробанк запустит его в обращение после принятия изменений в законодательство.

Силуанов назвал цифровой кошелек прозрачным и надежным инструментом. В России уже начали работать над широким внедрением цифрового рубля.

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«Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — сказал он.

Тестирование реальных операций с участием 13 банков планировали начать в апреле, но перенесли на май, так как Госдума не приняла пакет законов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила депутатам, что в будущем лимит пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц, а переводы между физлицами станут бесплатными, сообщили «Известия».

Россия сможет использовать цифровой рубль при товарообороте с Китаем и остановить гегемонию доллара, заявил BFM TV. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин сказал, что он поможет оптимизировать некоторые финансовые процессы.