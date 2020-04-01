Цифровой евро протестируют во Франции

Глава французского Центробанка Франсуа Вильроя Ди Гальо рассказал, что токены протестируют в нескольких государственных и частных учреждениях. Регулятор рассматривает вариант с использованием криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

«Решение о создании CBDC должно исходить от евросистемы. Следовательно, Банк Франции не намеревается проводить такие эксперименты в более широком масштабе», — отметили в Центробанке Франции.