Цифровой евро протестируют во Франции
Банк Франции запустил экспериментальную программу по созданию цифровой валюты (CBDC). Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на профильные СМИ.
Глава французского Центробанка Франсуа Вильроя Ди Гальо рассказал, что токены протестируют в нескольких государственных и частных учреждениях. Регулятор рассматривает вариант с использованием криптовалюты для оплаты товаров и услуг.
«Решение о создании CBDC должно исходить от евросистемы. Следовательно, Банк Франции не намеревается проводить такие эксперименты в более широком масштабе», — отметили в Центробанке Франции.