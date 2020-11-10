Агентство Moody’s предупредило о последствиях введения цифрового рубля

По его прогнозу, для сохранения клиентов банки вынужденно повысят ставки, что приведет к повышению стоимости обслуживания счетов и новым тратам на выплату процентов. Как следствие, это окажет негативный эффект на кредитоспособность банков.

Еще одним пунктом расходов для банков станет комиссия от транзакций. Все операции с цифровыми рублями пойдут через счета Центробанка.

Автор уточнил, что есть три варианта цифровой валюты. Прямая модель предполагает полное участие финансового регулятора без посредника в виде коммерческого банка. Если сумма операций не будет ограничена, то клиенты полностью переведут свои депозиты в цифровые деньги и станут использовать только счета ЦБ.

Вторая модель — косвенная. В этом случае банки или платежные системы становятся посредниками. Цифровые деньги хранятся на их депозитных счетах. В этом случае нагрузка на банковский сектор становится минимальной.

Гибридная модель сохраняет за банками возможность хранить цифровые деньги клиента и обрабатывать его платежи. Но при этом им придется следить за незаконными транзакциями и проводить процедуры по борьбе с отмыванием средств.

Паклин отметил, что последствия для банков от введения цифрового рубля будут зависеть от модели, которую выберет финансовый регулятор. Но в любом случае, перераспределение средств клиентов между наличными, деньгами на счете, электронными кошельками и цифровыми деньгами произойдет. Центробанк пока не выбрал модель, по которой он планирует работать с цифровым рублем.

О возможном выпуске цифрового рубля Центробанк России заявил в октябре. Тогда же в пресс-службе регулятора отметили, что окончательное решение по этому вопросу пока не приняли. В заявлении говорилось, что цифровой рубль станет валютой Центрального банка при этом обладающей всеми функциями денег. Новая валюта должна представлять собой цифровой код, для перевода из одного электронного кошелька в другой. По своей стоимости цифровой рубль будет эквивалентен безналичному или наличному рублю.