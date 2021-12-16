ЦИАН объяснил запрет сдавать квартиру «только славянам»

Решение о запрете объявлений с дискриминацией по этническим или расовым признакам компания ЦИАН обсуждала с другими онлайн-сервисами до его принятия. Об этом РБК рассказал глава компании Максим Мельников.

По словам Мельникова, эту меру они обсуждали с коллегами в течение ноября.

«Очень надеемся, что другие интернет-игроки последуют за нами. В течение ноября мы обсуждали эту тему с ними. Коллеги ушли думать», — сказал глава ЦИАН.

В начале декабря текущего года стало известно, что с 1 февраля 2022 года в объявлениях ЦИАН вводится запрет на прямую и косвенную дискриминацию или побуждение к ней на основе расовых или этнических признаков. За оставшееся время владельцам объявлений предложили самостоятельно отредактировать их и привести к нужной форме.

После этой новости рейтинг приложения в Google Play опустился ниже трех баллов. Причиной стала масса негативных откликов.

По мнению Мельникова, другие игроки пока не ввели подобные правила по сугубо экономическим причинам. Предприниматель считает, что часть владельцев недвижимости, которые готовы были сдавать жилье только славянам, с 1 февраля откажутся от использования его сервиса. Таковых, по подсчетам Мельникова, порядка 10%.

«Мы признаем, что наше решение пока нельзя назвать идеальным. Например, часть владельцев квартир с ним не до конца согласны. При этом у всех собственников все равно остается право выбирать, кому они хотят сдавать жилье», — сказал Мельников.

Внутри компании, по словам предпринимателя, это решение осуждали на протяжении нескольких лет. В настоящее время планируется, что за оставшееся до вступления в силу новых правил сервис успеют доработать и пользователи увидят, что «хозяин квартиры лоялен к разным вероисповеданиям и национальностям».

Максим Мельников отметил, что в краткосрочной перспективе нововведение осложнит поиск квартиры арендаторам. Однако таким решением в компании хотят добиться «равных прав» и сделать российский рынок «чуть более цивилизованным в долгосрочной перспективе».

Ранее сообщалось, что за минувший год стоимость арендного жилья в России увеличилась на 31%. Причиной стал высокий спрос на такого рода недвижимость. По мнению участников рынка, рост стоимости аренды может вырасти еще на 10-15% Причиной роста может стать принятие законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой необходимо будет регистрировать все сделки.