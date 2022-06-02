Цены в Великобритании достигли рекордно высоких отметок за последние 10 лет

В Великобритании из-за инфляции произошел рекордный рост цен за последние десять лет. Продукты подорожали на 4,5%. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Bloomberg.

«Розничные цены выросли сильнее из-за роста стоимости цен на сырье, энергию и транспорт», — заявила глава Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон.

У жителей страны, чей доход не особо высок, почти не остается свободных денег. Все средства уходят на покупку продуктов, а также оплату коммунальных услуг.