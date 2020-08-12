Цены в России пошли на убыль

Спад хоть и незначительный — всего 0,1%, — но существенный для российской экономики. Поскольку с начала года и до 10 августа специалисты отмечали только рост цен — на 2,9%.

В последние три недели уровень инфляции в России держался на нуле. До этого — на отметке в 0,1%.

До этого момента дефляцию специалисты Росстата отмечали в сентябре 2019 года.

Как заявили в Росстате, цены за отчетную неделю росли на продукты, непродовольственные товары, а также медицинские препараты. При этом даже в этих категориях были товары, цены на которые снижались или не менялись вовсе. Например, бензин для автомобилей вырос в цене на 0,1%, а на стоимость дизеля осталась прежней.