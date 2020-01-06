Цены на золото и палладий побили все рекорды из-за кризиса на Ближнем Востоке

На спотовом рынке в Лондоне 6 января цена на золото выросла на 2,3% и составила 1588,13 доллара за унцию. Этот максимум ранее достигался лишь в апреле 2013 года. К 14:10 по Московскому времени она составляла 1577,83 доллара за унцию. Цена палладия побила исторический рекорд, поднявшись до 2027,91 доллара за унцию.

Усилившаяся в конце минувшей недели напряженность между Соединенными Штатами и Ираном повлияла на рост стоимости ценных металлов. 3 января Штаты провели спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он был командующим подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. По заявлению Пентагона, атаку одобрил лично президент США Дональд Трамп.

Иран пообещал отомстить за гибель генерала. Если будут предприняты атаки на американские объекты, Вашингтон ответит «непропорциональными» мерами, заявил Трамп. Кроме того, лидер США пригрозил «небывалыми санкциями» Ираку. Парламент этой страны 5 января одобрил резолюцию, по которой правительство должно принять меры для вывода иностранных войск с территории Ирака.

Аналитики компании Goldman Sachs Group Inc. убеждены: текущий кризис на Ближнем Востоке поставит золото в более выигрышное положение, чем нефть. Цена за унцию этого желтого металла может повыситься до 1600 долларов. Пристальное внимание инвесторов к активам «тихой гавани» повлияет и на рост цен на палладий. В мире по-прежнему сохраняется дефицит данного драгметалла. Это вызвано ужесточением стандартов для автомобилей по выбросам в атмосферу. Спрос на палладий значительно превышает предложение. По мнению аналитика брокерской компании Pepperstone Ltd. Шона Маклина, цена на палладий будет расти и дальше.