Цены на жилье в России упадут на 15-20% | 360°

Деньги 23 сентября 2022, 05:14 Поделиться Telegram

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Viber Цены на жилье в России упадут на 15-20%

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В ближайшие полтора года стоимость жилья в России снизится на 15-20%. Такой информацией поделился вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Об этом сообщил «Абзац».

«Прогнозируем массовый отток дольщиков, которые взяли ипотечные кредиты ранее. Конечно, отказ от выплаты кредита ведет к тому, что банк забирает залоговое имущество и первоначальный взнос — 10-15%. Но это может быть выгоднее», — пояснил специалист.

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Он подчеркнул, что уже сейчас цены на жилье упали на 20-30%. В связи с этим Центральный банк России начал вводить более жесткие требования по отношению к потребителям ипотеки, передал сайт kp.ru.

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