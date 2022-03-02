Цены на завезенные в Россию цветы к 8 марта вырастут до 200%

Поставщики цветов успели завезти свою продукцию к 8 Марта в Россию до введения ограничений со стороны стран Запада. Однако увеличения стоимости цветов не избежать, рассказал РБК представитель компании Flowwow.

Всего увеличение стоимости на импортные цветы ожидается от 40 до 200%. Это рекордный рост даже по отношению к сезонному повышению цен, отметили в компании.

Flowwow работает с более чем шестью тысячами партнеров, включая цветочные магазины. При этом основная часть растений завозится в Россию из-за рубежа.

«Одними из самых популярных цветов в России стали тюльпаны, на них приходится около 80% импорта. Они же стали самыми популярными на неделе перед 8 Марта», — рассказал президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

Ранее россиянам рассказали, что из-за наложенных санкций в Россию затруднится поставка фруктов и овощей, однако с мясом курицы и свининой проблем не будет.