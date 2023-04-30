Деньги 30 апреля 2023, 03:19 Цены на свиную шею резко подскочили к майским праздникам AD Libitum: цены на свиную шею выросли на рекордные 13% за пять лет к майским праздникам Викимедиа

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Аналитики агентства AD Libitum зафиксировали резкий рост цен на свиную шею к майским праздникам. Мясо подорожало сразу на 13% впервые за пять лет, написали «Ведомости».

С 24 апреля цена на отрубы для приготовления шашлыка поднялась до 450 рублей за килограмм. До этого стоимость мяса не превышала 412 рублей за килограмм. А по сравнению с 2018 годом стоимость шеи подскочила на 18%.

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Аналитики назвали этот рост рекордным уровнем для данного вида мяса. Одной из главных причин роста называется повышенный спрос на свинину. Как правило, перед майскими праздниками она пользуется у россиян повышенным спросом.

Ранее в Руспродсоюзе рассказали, что шашлык из свинины на четырех человек обойдется в 651 рубль. Это на 24 рубля меньше, чем в прошлом году. В своих подсчетах эксперты взяли за основу классический рецепт шашлыка на четыре порции.