Цены на свинину в России продолжат падать

«Прежде всего, упала резко стоимость свинины. Сегодня в опте она стоит приблизительно на 25% ниже, чем осенью 2014 года и тянет за собой мясо птицы. По нашему мнению, средние цены в 2020 году на свинину будут на 5-7% ниже, чем в прошлом», — рассказал Юшин.

О падении цен на рынке мяса сообщила также Федеральная служба государственной статистики. По ее данным, стоимость свинины на ноябрь 2019 снизилась примерно на 2,2% по сравнению с ноябрем 2018 года.