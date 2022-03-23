Цены на стройматериалы в Японии выросли до 14-летнего максимума

В Японии цены на строительные материалы из стали выросли да максимум за 13 лет и восемь месяцев. Это произошло на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Nikkei.

По информации издания, компания Tokyo Steel решила увеличить цены на стройматериалы на 69%. В результате стоимость одной тонны двутавровых балок, активно используемых в строительстве, достигла 121 000 иен — порядка одной тысячи долларов по текущему курсу.

Еще одна компания — Kyoei Steel — увеличила цены на стальную арматуру для каркасов зданий примерно на 7%.

Согласно данным за 2020 год, на Россию и Украину приходилось около 11% мирового экспорта стали. После обострения ситуации на Украине и введения санкций в отношении России ситуация с поставками стала ухудшаться. Также оказались ограничены спрос и предложение на железный лом.

Также японские компании столкнулись с повышением закупочных цен на другие стройматериалы, в том числе древесину, шпон, бетон. Индекс древесины и стали, по данным Банка Японии, в феврале достиг высокого уровня 124,6, что на 18% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий.