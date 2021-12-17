Сотовые операторы намерены увеличить тарифы за свои услуги. Ценник вырастет уже в начале 2022 года. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на четыре источника в отрасли.

По данным двух источников, цены вырастут на 8-10%, третий источник сообщил о подорожании тарифов на 6%.

В ФАС, в свою очередь, заявили, что экономической обоснованностью повышения тарифов ведомство не располагает. При этом эксперты считают, что рост цен — вынужденная мера, на которую сотовых операторов толкают экономические и регуляторные предпосылки: рост расходов на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.

В Минцифре в это же время готовят меры по поддержке отрасли. Что касается сами сотовых операторов, то они либо отрицают грядущее повышение, либо никак его не комментируют.

Ранее сообщалось, что с нового года в Москве изменятся цены на проезд в «Яндекс.Такси». Подорожание составит один-два рубля за минуту. Как подчеркнули в компании, это первое подорожание с 2018 года.