Цены на смартфон Redmi K20 Pro резко упали

Стоимость устройства на китайском рынке упала на 80 долларов и составила 282 доллара. При этом модель Redmi K20 Pro и до этого была самой доступной версией этой линейки телефонов.

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro Подробнее

Согласно данным сайта «Свободная Пресса», на российском рынке смартфон появился в сентябре 2019 года. Компания Xiaomi предлагает россиянам приобрести Redmi K20 Pro за 33 900 рублей.