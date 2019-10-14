Цены на смартфон Redmi K20 Pro резко упали
Компания Xiaomi снизила на китайском рынке стоимость смартфона Redmi K20 Pro, который также известен как Xiaomi Mi 9T Pro. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».
Стоимость устройства на китайском рынке упала на 80 долларов и составила 282 доллара. При этом модель Redmi K20 Pro и до этого была самой доступной версией этой линейки телефонов.
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Согласно данным сайта «Свободная Пресса», на российском рынке смартфон появился в сентябре 2019 года. Компания Xiaomi предлагает россиянам приобрести Redmi K20 Pro за 33 900 рублей.