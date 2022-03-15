Цены на сахар поручили снизить в России

Стоимость сахара стала рекордной в российских магазинах. Разобраться с высокой ценой ведомствам поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По поручению Белоусова Минсельхоз, Минпромторг, ФАС и ФНС будут должны подготовить предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — заявил источник «Известий».

Свои предложения ведомства представят к концу недели. Информацию об этом подтвердили в аппарате вице-премьера. Согласно данным Росстата, в период с 5 по 11 марта сахар в рознице подорожал на 12,8%. Такое повышение стоимости стало рекордным за последние два года.

Ранее торговые сети столкнулись с ростом спроса на сахар. В итоге в некоторых магазинах опустели прилавки. Как заявили в Минсельхозе, сейчас поставки идут без перебоев в соответствии с подписанными контрактами. Заводы по производству сахара стали работать круглосуточно и увеличили объемы отгрузок своей продукции.